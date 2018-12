Lech Wilczek nie żyje. Zmarł legendarny polski przyrodnik, fotografik i pisarz

W piątek nad ranem w szpitalu zmarł Lech Wilczek, wybitny polski przyrodnik, fotografik i pisarz. Autor wielu książek oraz albumów o tematyce przyrodniczej. Odszedł w wieku 88 lat.

"Panie Pawle, ja kilka dni temu bardzo źle się czułem. Jakoś tak bezsensownie. Wyszedłem za dom, za ten mój stary samochód. Rozłożyłem sobie takie turystyczne krzesło i usnąłem. Obudziłem się, bo poczułem jakiś ciężar na mojej nodze. To siedział kowalik, one są płochliwe ale siedział i na mnie patrzył. Za chwilę przyleciał jeszcze trznadel, sikorki i wróble. Wszystko śpiewało a ja poczułem ten dotyk malutkiego ciałka na sobie i całe złe samopoczucie momentalnie odeszło. Przyroda tak ma. Kiedyś też miałem takiego oswojonego wróbla, chodził ze mną po mleko do sąsiedniej wioski. Ale to długa historia. Opowiem Panu jak Pan przyjedzie". Do zobaczenia Lechu. Cześć Twojej pamięci... – wspomina zmarłego Lecha Wilczka, jego znajomy Paweł Sławski na Facebook'u (pis. oryg.).