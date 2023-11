Lech Wałęsa wygrał z Polską w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Wyrok to też jasny sygnał, że należy zmienić polskie prawo, gdyż problemy są systemowe, albowiem nie dotyczą one wyłącznie Wałęsy. Kłopot zaczyna się już w Krajowej Radzie Sądownictwa, która zdaniem ETPCz jest niewłaściwie wybrana i tym samym niewłaściwie wybiera sędziów do kolejnych sądów.