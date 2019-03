Lech Wałęsa upomina Witolda Waszczykowskiego. Atakuje też Jana Olszewskiego

- Nie opowiadaj pan głupot - powiedział Lech Wałęsa. Tymi słowami zwrócił się do byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Były prezydent protestuje przeciwko ujmowaniu mu zasług związanych z przystąpieniem Polski do NATO na rzecz Jana Olszewskiego.

"Panie Waszczykowski, obraził pan mnie, mówiąc, że byłem przeciwnikiem wstąpienia Polski do NATO " - zaznacza w wideo opublikowanym na Facebooku Lech Wałęsa. I dodaje, że to on "najwięcej się przy tym napracował".

- Panie Waszczykowski, pan mówi, że moja propozycja NATO-bis była w celu rozbijania NATO. Panie ministrze, w tamtym czasie Zachód nie chciał nas przyjąć do NATO. (…) Ja, widząc to, zgłosiłem chytrą propozycję, by mówiła, że wchodzimy do NATO, a bis – że usuwamy wszelkie argumenty, które wam się nie podobają - zapewniał w filmiku Wałęsa.