Lech Wałęsa o Janie Olszewskim: "O zmarłym nie należy pisać źle". Ma jednak jedno "ale"

Minęło kilka dni od śmierci Jana Olszewskiego. Lech Wałęsa postanowił poświęcić mu wpis w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że "każdemu należy się szacunek". Podkreślił jednak, że gdyby go posłuchał, Polska dziś wyglądałaby inaczej.

"Rodacy" - tak Lech Wałęsa zwraca się do internautów w najnowszym poście na Facebooku. Wspomina w nim o byłym premierze Janie Olszewskim, który odszedł w piątek .

Były prezydent wspomina czasy rządów Olszewskiego. Zdaniem Wałęsy, gdyby wtedy posłuchał jego zaleceń, "wojska rosyjskie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej". Były prezydent posiłkuje się też porównaniem do katastrofy smoleńskiej.

"Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono, tak jak nie załatwiono sprawy wraku. Poszukajcie depeszy, jaką do mnie wtedy wysłano" - zaznacza Wałęsa.