Lech Wałęsa szuka nowej pracy przez koronawirusa. Jest pierwszy chętny

Do tej pory Lech Wałęsa podróżował po świecie, udzielając licznych wykładów. Z powodu epidemii koronawirusa polityk musiał zrezygnować z wyjazdów, co zmusiło go do poszukiwania dorywczej pracy. - Ja jestem od traktora do internetu. Całe życie różnie pracowałem. I byłem elektrykiem, i mechanikiem, i działaczem związkowym, i prezydentem, mam szeroki wachlarz możliwości - powiedział w rozmowie z "Faktem" Wałęsa.