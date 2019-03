Lech Wałęsa szczęśliwy po udanej operacji wnuczki

- Modliłem się, żeby operacja mojej wnuczki przebiegła pomyślnie - wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" Lech Wałęsa. Były prezydent przyznaje, że jego prośby zostały wysłuchane. - Modlitwy nigdy nie za dużo - dodaje laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Wnuczka byłego prezydenta trafiła do szpitala w niedzielę. Dziewczynka przeszła skomplikowaną operację serca w środę. Teraz czeka ją jeszcze kilkudniowy pobyt w Centrum Zdrowia Dziecka. - Niedługo zobaczę wnuczkę - przyznaje Wałęsa.

Wpis ojca

O zdrowotnych kłopotach Lei informował jej tata - Jarosław Wałęsa . - Zabieg był na otwartym sercu, ten ubytek u naszej córeczki był naprawdę wielki, ale wszystko jest już dobrze - mówił po operacji Super Expressowi. - Obawy były do samego końca, a od kilkunastu dni śniły mi się same koszmary, że coś może pójść nie tak - dodał Jarosław Wałęsa.

Europoseł Platformy Obywatelskiej zwrócił się także do internautów. Na Facebooku opublikował podziękowania za wyrazy otuchy i wsparcia w tym trudnym momencie. "To, co najgorsze, już za nami" - napisał polityk.