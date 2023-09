"Lech Wałęsa? Nie znam". Niemcy zapytani o jednego z najsłynniejszych Polaków

29 września Lech Wałęsa obchodzi swoje 80. urodziny. Współzałożyciel "Solidarności" na zawsze zapisał się w historii naszego kraju, ale czy po latach jest kojarzony tuż za Odrą? Niemiecka stacja Deutsche Welle przeprowadziła sondę uliczną i spytała przechodniów, czy kojarzą postać byłego prezydenta RP, legendy wolności i posiadacza Pokojowej Nagrody Nobla. – Lech Wałęsa? Nie znam – skomentował jeden z mężczyzn. Wtórowała mu młoda dziewczyna. – Nie wiem, kto to był. To nazwisko nic mi nie mówi – stwierdziła. To jednak zdanie przede wszystkim młodszego pokolenia. – Jest ważną postacią w najnowszej historii Polski – wyjaśnił kolejny przechodzień. Wielu starszych Niemców przyznało, że śledziło jego działalność, a jedna ze spotkanych osób nawet miała okazję poznać Wałęsę osobiście. – Energiczny, pełen zapału, inspirował. Chciał działać – przekazali w rozmowie z DW niemieccy obywatele. – Bardzo zdeterminowany człowiek, który miał wizję – dodała kobieta. Materiał Deutsche Welle.