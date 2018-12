Lech Wałęsa nie żałuje kontrowersyjnego wywiadu dla rosyjskich mediów. To część jego planu

Lech Wałęsa "nakarmił" rosyjską machinę propagandową. Udzielił kontrowersyjnego wywiadu kremlowskim mediom państwowym. W rozmowie z WP były prezydent podkreśla, że zrobił to celowo, choć na efekty trzeba zaczekać.

- Celowo, przemyślanie i kierunkowo rozmawiałem z tymi mediami, a zobaczymy, czy miałem rację, czy pierwszy raz nie miałem – mówi Wirtualnej Polsce Lech Wałęsa . - Nie uczcie mnie postępowania w stosunku do Rosji, bo ja się wykazałem, czego inni o sobie powiedzieć nie mogą. Gdybym postępował inaczej, to w Polsce byłyby jeszcze wojska sowieckie i istniałby Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

- O to mi chodziło. Dokładnie to zaplanowałem i to mi się udało – mówi były prezydent Polski. – Czas pokaże, jakie będą tego skutki. Teraz nie mogę powiedzieć, jakich skutków oczekuję.