Lech Wałęsa mówi: "nie" Tygodnikowi "NIE"

Były prezydent za jedną do dwóch godzin spotkania żąda 20 tysięcy złotych, choć "cena jest do ustalenia". "Mimo, że mam emeryturę prezydencką, ale też czuję, że chcę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu dobrego imienia Polski w świecie. Spotykałem się z przywódcami państw, z królami, z Papieżem, chętnie przekażę doświadczenia i wiedzę w polskich firmach, wezmę udział w ich promocji na świecie, by budować realną wartość polskiej gospodarki" - wyliczał Wałęsa.