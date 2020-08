Lech Wałęsa krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. "To wyjdzie"

Były prezydent stwierdził, że kilkadziesiąt lat temu "walczył z systemem", ale nie z ludźmi. - Oddałem wszystko, co miałem, rodzinę, żonę do walki. I tylko tak można dobrze to robić, ludzie to zauważają - dodał. I uznał, że ostatecznie "przegrał dom, przegrał dzieci, przegrał właściwie wszystko".