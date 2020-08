Obchody 40. rocznicy Sierpnia 1980. Prezydent przypomina udział Lecha Wałęsy

Zobacz też: Zbigniew Rau i "egzotyczne poglądy". Ostra krytyka ze strony posłanki KO

Obchody Sierpnia '80. Mateusza Morawiecki przemówił w języku białoruskim

W Gdańsku wystąpił również Mateusz Morawiecki. - Powiedzieć o Solidarności, że to był związek zawodowy, to za mało. Powiedzieć, że to ruch społeczny - to też nie wszystko. Solidarność miała na celu wywalczenie godnego życia w niepodległym państwie - stwierdził premier.