Oczyszczalnia "Czajka". Rafał Trzaskowski współodpowiedzialnością obarcza tajemniczych ekspertów

Do kolejnej awarii układu przesyłowego w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia po południu - dokładnie rok od ostatniego uszkodzenia kolektora. W efekcie w Warszawie od kilku dni prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły.

Zanieczyszczenia docierają do kolejnych miast, a naprawa kolektora potrwa co najmniej kilka miesięcy.

Kim są owi "niezależni eksperci" z Politechniki Warszawskiej? Na jakiej podstawie ocenili, że rurociąg w oczyszczalni "Czajka" jest w dobrym stanie? Ilu było tych ekspertów? Kto znalazł się w ich gronie i na jakich zasadach to ich wskazał ratusz do przeprowadzenia przeglądu rurociągu w oczyszczalni "Czajka"?

Co do pracy wynajętych ekspertów uwagi mają inne organy. - Mam dużo wątpliwości co do ekspertyz zlecanych przez stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca, pytany przez PAP o przeglądy przeprowadzone w układzie przesyłowym oczyszczalni "Czajka" przed kolejną awarią. - MPWiK samo powinno takie rzeczy robić - dodał.