Lech Wałęsa krytycznie o polskiej demokracji: mafie, zbiorowiska i interesy

- Najlepsi ludzie, najbardziej porządni, sprawdzeni i przygotowani zawodowo bez przeszkód dochodzą do tego, by mogli nas reprezentować. A nie jakieś mafie, zbiorowiska i interesy. Kompletnie popsuliśmy demokrację i trzeba to odbudować - stwierdził bohater opozycji demokratycznej w okresie PRL.