Białoruś. Lech Wałęsa do protestujących: niech bestii nie przypierają do muru, bo machnie

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla analizował sytuację za wschodnią granicą. - Trzeba mieć więcej danych o kondycji władzy i społeczeństwa białoruskiego, ja niestety nie jestem w stanie dać im dobrej rady (...). Według mnie oni są między naszym '70 a '76 - na tej wysokości rozwoju i klimatu. My już w '80 byliśmy gotowi, mieliśmy organizacje opozycyjne - mówił w Polsat News Lech Wałęsa. Były prezydent ostrzegł protestujących za wschodnią granicą przed eskalowaniem demonstracji.

- Niech bestii nie przypierają do muru, bo machnie (...). Ludzie muszą się społecznie bardziej przygotować, muszą być grupy walczące z propagandą, trzeba sformułować postulaty, które będzie można przyjąć, bo są chęci i nadzieje, ale nie ma zorganizowania. Mówić, że "Łukaszenko musi odejść", to za mało - oświadczył legendarny lider NSZZ "Solidarność".

- Mamy bałagan wszędzie, trzeba to wszystko ułożyć na nowo w procentach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, pensje nauczycieli, policjantów. W tę stronę trzeba iść, aby uporządkować w każdej dziedzinie, a my mamy tylko w ruchu drogowym takie rozwiązania. To tak jakby teraz wszystkie znaki z ulic pościągać - dodał.