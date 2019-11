WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Lech Wałęsa Patryk Osowski 1 godzinę temu Lech Wałęsa jest w szpitalu. Jego współpracownik pokazał zdjęcie "Chciałbym państwa poinformować, że pan prezydent Lech Wałęsa jest na badaniach w szpitalu" - napisał na Twitterze Mirosław Szczerba, były współpracownik polityka. "I znowu w szpitalu" - dodał z kolei sam były prezydent. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lech Wałęsa. (Getty Images) Lech Wałęsa trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, czy sprawa jest poważna. "O tym, czy prezydent zostanie na dłużej, zadecydują lekarze" - czytamy w krótkim tweecie. Do wpisu dołączone zostało także zdjęcie. Widać na nim byłą głowę państwa w szpitalnej sali. Przypomnijmy, że autor informacji to Mirosław Szczerba. Mężczyzna przez pewien czas współpracował z Lechem Wałęsą, a nawet pomagał prowadzić konta byłego prezydenta w social mediach. Do swojego stanu zdrowia na Facebooku odniósł się także sam Wałęsa. "I znowu w szpitalu" - napisał. Lech Wałęsa w szpitalu w 2018 r.: "Można działać dalej dla Ojczyzny" Pod koniec 2018 roku Lech Wałęsa również trafił do szpitala, by wykonać "szereg kompleksowych, specjalistycznych badań". Wtedy również do sieci trafiały zdjęcia z jego pobytu w placówce zdrowia. "Akurat w ten symboliczny dla wszystkich Polaków dzień trzeba zrobić okresowe badania lekarskie" – napisał w jednym z postów na Twitterze. Zaznaczył także, że jego "zdrowie nie jest, jak u niektórych 'tajemnicą państwową'". W kolejnych wpisach publikowanych na Twitterze, informował, że jest zdrowy i "może działać dalej dla Ojczyzny". W PE zarabia dużo więcej. Patryk Jaki przyznaje: wolałem być w innym miejscu Lech Wałęsa ma cukrzycę Jeszcze wcześniej Lech Wałęsa trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc. - Jeden płat płuca zajęty jest zakażeniem. Leczenie w pewnym stopniu utrudnia cukrzyca, na którą cierpi pan prezydent. Gdyby nie ta choroba, takie zapalenie płuc można by na pewno zwalczyć w domu - tłumaczył wówczas zastępca dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Tadeusz Jędrzejczyk. Lech Wałęsa od lat zmaga się z chorobą serca. W lutym 2008 r. w klinice Methodist DeBakey Heart and Vascular Center w Houston w Teksasie wszczepiono mu rozrusznik serca. Od dłuższego czasu były prezydent cierpi też na cukrzycę. Źródło: WP, Wprost, Newsweek Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące