Lech Wałęsa i jego nietypowe święta. Plany zdradził przyjaciel rodziny

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Dr Grzesiowski mówi co zrobić, aby święta Bożego Narodzenia spędzić bezpiecznie (WIDEO)

Lech Wałęsa święta spędzi z rodziną "na raty"

Poseł KO odniósł się także do sytuacji Sławomira Wałęsy. W zeszłym tygodniu media obiegła informacja, że jest on skłócony z rodziną, gdyż ta chce go wysłać na odwyk alkoholowy. Według Borowczaka najbliższe mu osoby nie powinni zmuszać go do leczenia, bo nie jest on już dzieckiem.