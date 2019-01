Lech Wałęsa do Jarosława Kaczyńskiego: wiele milionów Polaków czeka, aż pan odejdzie z polityki

Były prezydent Lech Wałęsa po raz kolejny zabrał głos w sprawie ujawnionych we wtorek przez "Gazetę Wyborczą" tzw. taśm Kaczyńskiego. Tym razem przypomniał prezesowi PiS jego własne słowa.

"Jak to było p. Kaczyński? 'Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a ci co poszli dla pieniędzy muszą odejść'? Wiele milionów Polaków czeka, aż pan odejdzie z polityki. Dosyć już wyrządzono zła" - napisał na swoim profilu na Twitterze Lech Wałęsa.