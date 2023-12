Lech Wałęsa dla WP o rządach PiS: Wielkie zniszczenie dla Polski. Uderzył też w Dudę

- Dopóki będzie ten prezydent, będę nosił tę koszulkę. Jak będzie rozliczony za łamanie konstytucji, wtedy ją zdejmę - skomentował były prezydent Lech Wałęsa, zapytany, kiedy przestanie nosić na odzieży charakterystyczny napis "Konstytucja". Hasło towarzyszy mu od pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Reporter WP Patryk Michalski porozmawiał Lechem Wałęsą przy okazji poniedziałkowego posiedzenia Sejmu i expose Mateusza Morawieckiego. Były prezydent nie gryzł się w język i wymownych słowach zareagował na końcówkę rządów PiS. - Czuje się szczęśliwie, że wreszcie kończy się ten okres, który powodował wielkie zniszczenie dla Polski - przyznał były prezydent. Wałęsa wprost powiedział również, że wszystkich polityków PiS należy dokładnie "rozliczyć", gdy opozycja dojdzie już do władzy. - Rozliczyć przeszłość, niezłośliwie, ale rozliczyć, by już nikt nigdy nie wpadł na podobne pomysły, co PiS – skomentował. Patryk Michalski zapytał legendarnego przywódcę "Solidarności" o stan zdrowia. Wałęsa kolejny raz zmagał się z koronawirusem. 80-latek czuje się już lepiej, ale jak stwierdził "powinien jeszcze odpocząć". Dlatego też, jeśli zdrowie mu na to pozwoli, postara się być do końca poniedziałkowych obrad.