Lech Wałęsa dementuje słowa o swoim synu. "Nieprawdziwa publikacja"

Lech Wałęsa stanowczo zareagował na publikację "Super Expressu". W tabloidzie opublikowano wypowiedź byłego prezydenta na temat jego syna. Ale takie słowa miały nigdy nie paść.

- Ustawiam go na to, że może tym razem przegrać - miał powiedzieć w rozmowie z "Super Expressem" Lech Wałęsa. Były prezydent deklarował, że mimo to oczywiście zagłosuje na syna. Chwalił go, mówił że jest zdolny i wykształcony.