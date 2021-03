Lech Wałęsa chciałby zostać RPO? "Nie wiem, czy byłbym dobry"

Wciąż nie ma nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Na razie urząd sprawuje Adam Bodnar, którego kadencja wygasła we wrześniu 2020 r., ale Sejm i Senat nie mogą porozumieć się ws. wyboru następcy. Ta sztuka nie udała się parlamentarzystom już trzykrotnie. Aktualny termin zgłoszeń na RPO upływa 19 marca.

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Lech Wałęsa: za stary jestem. Nie wiem, czy byłbym dobry

Lech Wałęsa został zapytany przez "Super Express", czy sam nie chciałby zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wałęsa odpowiedział, że jest już na to za stary i nie wie, czy nadawałby się do tej funkcji. - Skończyłem dwie kosy, 77 lat minęło, co ja teraz mogę - podsumował sprawę były prezydent.