Lech Wałęsa bankrutem? "Nie wiem, jak dalej przeżyję"

Jedną z przyczyn pogorszonej sytuacji finansowej Wałęsy jest brak możliwości wyjazdu na zagraniczne wykłady. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla twierdzi, że 6 tys. zł emerytury, które co miesiąc otrzymuje, nie wystarcza mu na życiowe potrzeby.

- Nie wiem, co robić, bo nie mogę latać na wykłady, a muszę jakieś pieniądze zarabiać, bo żona wydaje więcej niż mamy. I nie wiem, jak dalej przeżyję - opowiada rozmowie z "Super Expressem" były prezydent.

Pytany o to, w jaki sposób chciałby dziś zarabiać, odpowiada, że "najlepiej czuje się jako elektryk". - Jeszcze pamiętam prawo Ohma, prawo Kirchhoffa i jeszcze parę rzeczy. Tylko cholera, zmienił się prąd i nie wiem, czy te maszyny by mnie nie zabiły teraz... - zastanawia się Lech Wałęsa.

Jego zdaniem kolejne miesiące lockdownu i epidemii koronawirusa sprawią, że zostanie wkrótce bankrutem. - Jeszcze z pół roku takiej sytuacji jak teraz, to pójdę z torbami i pod kościołem będę zbierał pieniądze, a z ostatniej pracy odszedłem, bo warunki były poniżej mojej wielkości potrzeb. Jeśli znajdziemy mi pracę, to znajdziemy też, co będę mógł tam robić - dodaje były przewodniczący "Solidarności".