Lech Wałęsa mówi o swojej emeryturze. Zdradził kwotę

Były prezydent wyjaśnił, że jego emerytura w ostatnim czasie wynosi 5-6 tys. zł. - Mam działkę, mam domek, to kosztuje. Spotykam się z panem i innymi ludźmi, więc muszę chodzić w skarpetkach bez otworów - powiedział.

Gdy prezydent usłyszał, że w 2020 r. kwota najczęściej wypłacanej w Polsce emerytury wynosiła ok. 1,5 tys. zł na rękę, stwierdzi: "oh my God".