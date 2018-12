Lech Wałęsa apeluje do opozycji. "Każdy spór służy PiS"

"Gazeta Wyborcza" opublikowała apel Lecha Wałęsy do liderów polskich "ugrupowań demokratycznych". Były prezydent prosi, by opozycja się zjednoczyła, a w razie wewnętrznych konfliktów deklaruje, że może pełnić funkcję mediatora.

Były lider Solidarności zapewne odnosił się m.in. do oskarżeń, które Ryszard Petru kierował pod adresem lidera PO. Przewodniczący Teraz! zarzucał Schetynie, że zamierza zlikwidować Nowoczesną po tym, jak do Platformy przeszło ośmiu posłów. Szpilkę szefowi PO wbił również Robert Biedroń , który składając mu bożonarodzeniowe życzenia powiedział, by pamiętał, że "najważniejsze nie są prezenty, a ludzie".

Były prezydent zaoferował pomoc w "zjednoczeniu opozycji". Wałęsa zadeklarował, że może zostać mediatorem, który będzie godził zwaśnione strony. "Rozumiem potrzebę dyskusji, wypracowywania kompromisów i uzgadniania stanowisk. Dlatego proszę, żeby każdy polityczny lider, zanim wygłosi w mediach atak na innego uczestnika opozycji, najpierw zgłosił się do mnie. W miarę możliwości będę starał się nieporozumienia wyjaśnić i doprowadzić do zwycięskiej jedności" - oznajmił.

Laureat pokojowej nagrody Nobla w ostatnim czasie słynie z apeli i listów. W czwartek prosił... NASA o wysłanie polskiego astronauty w kosmos, w lipcu napisał list do wokalisty The Rolling Stones Micka Jaggera, a w sierpniu nawet do Jarosława Kaczyńskiego, z którym pragnął się "pojednać przed przejściem do wieczności".