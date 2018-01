Lech Wałęsa apeluje do Kościoła. "Żeby nie mieszał się do polityki"

Nowy rok były prezydent Lech Wałęsa rozpoczyna od mocnego stanowiska w sprawie zaangażowania hierarchów Kościoła katolickiego w politykę. - Kościół powinien łączyć, budować, a nie dzielić i mówić głosem partii politycznych. Jan Paweł II zawsze łączył, nie dzielił - mówi były przywódca antykomunistycznej opozycji.

- Dziwię się arcybiskupowi. Wydaje się inteligentnym człowiekiem. Czy on nie widzi, że jak sprawy w kraju będą dalej szły w tym kierunku, to musi dojść do tragedii? - stwierdził były prezydent. Stwierdził też, że abp Głódź powinien zająć się sprawami wiary i Kościoła, a politykę zostawić politykom.