Lech Kaczyński będzie uwieczniony na banknocie. Jest plan NBP

Lech Kaczyński znajdzie się na banknocie

Z planu emisji banknotów i monet NBP na 2021 rok wynika, że będzie to banknot kolekcjonerski o nominale 20 złotych. Temat banknotu brzmi "Lech Kaczyński. Warto być Polakiem". Szacowana wielkość emisji wyniesie około 60 tysięcy egzemplarzy, a do obiegu wejdzie ona w listopadzie 2021 roku.

To my, jako Wirtualna Polska, pierwsi informowaliśmy o planach umieszczenia wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego na banknocie. Jak ustaliła reporterka Magda Mieśnik, był to pomysł polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli w ten sposób upamiętnić tragicznie zmarłego prezydenta.