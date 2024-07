Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania

Łazienki Królewskie to zabytkowy zespół pałacowo-ogrodowy, który znajduje się w Warszawie. Został założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Nazwa "Łazienki" nawiązuje do początków tego miejsca, kiedy to w XVII wieku na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wybudowano tu pawilon ogrodowy z łaźnią. Od 1960 roku na terenie Łazienek Królewskich mieści się muzeum.