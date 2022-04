Ławrow ostrzega rosyjskich dyplomatów za granicą. "Nie chodźcie sami po ulicach"

Ławrow podkreślił, że negatywny stosunek do Rosjan jest regularnie omawiany w stolicach Zachodu, a także na spotkaniach zachodnich ambasadorów w Rosji. - Mówiono nam, że jest powodem poważnego zaniepokojenia na spotkaniach ambasadorów państw UE w Moskwie to, co dzieje się w związku z manifestacjami rusofobii w Europie. To szkodzi wizerunkowi UE. Ale ja powiedziałbym, że to nie szkodzi, tylko pokazuje, jaki jest naprawdę — dodał szef MSZ Rosji.