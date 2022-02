Lawina błotna w Brazylii. Dramatyczne nagranie świadka z początku kataklizmu

Do co najmniej 105 ofiar śmiertelnych wzrosła liczba ofiar lawin błotnych na wzgórzu miasta Petropolis, w południowo-wschodniej Brazylii. Przyczyną kataklizmu są niespotykane tu od blisko 100 lat ulewne deszcze, które uderzyły w region. Moment, w którym doszło do osunięcia się części zbocza zarejestrowali świadkowie. Na nagraniu widać samochody i drzewa zsuwające się w dół i mieszające z wodą i błotem. To był początek pierwszej lawiny błotnej. Po kilku chwilach ulice miasta przypominały już w rwące rzeki. Według straży pożarnej stanu Rio de Janeiro w ciągu trzech godzin spadło aż 25,8 cm deszczu. To niemalże tyle, ile w ciągu całego ostatniego miesiąca. Claudio Castro, gubernator Rio de Janeiro, poinformował, że to najgorsza ulewa, jaka nawiedziła Petropolis od 1932 r. Ratownicy wciąż nie wiedzą ile ciał pozostało uwięzionych w błocie. W mieście najbardziej dotkniętym przez żywioł ogłoszono trzydniową żałobę.