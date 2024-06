Latami oszpecała córkę. Trafiła do aresztu, dziecko ma się lepiej

- Odkąd Monika siedzi, to dziecko zupełnie inaczej wygląda. Ładna dziewczynka się zrobiła, uśmiechnięta. Te blizny jej przybladły, znacznie mniejsze są. Do szkoły chodzi. Z pieskiem i siostrą na placu zabaw, tutaj koło świetlicy się bawią - przekazała z kolei jedna z mieszkanek miejscowości, w której mieszka Julka. Jak dodała, dziecko "zaaklimatyzowało się w otoczeniu. Nie to, co wcześniej, zamknięta w tym domu ciągle".