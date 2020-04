Lasy znów będą zamknięte. Tym razem powód jest inny

W niemal całej Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Z najnowszej mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa, opublikowanej w niedzielę o godz. 13 wynika, że średnie zagrożenie występuje tylko na zachodnim wybrzeżu kraju i w części województwa podlaskiego. Może to jednak wynikać z tego, że w wielu miejscach nocą spadł lekki deszcz.

Lasy Państwowe ostrzegają, że w lasach panuje niebezpieczna susza . Każdego dnia leśnicy i strażacy są wzywani do gaszenia pożaru. Od początku roku w lasach w całym kraju wybuchło ponad 3160 pożarów.

Dlatego kolejne nadleśnictwa podejmują decyzję o zakazie wstępu do lasu. Ten obowiązuje już w Świeradowie, a dokładnie na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las i został wprowadzony do 30 kwietnia.

Susza. Kolejne lasy zamknięte

Taką samą decyzję podjęło dziś nadleśnictwo w Ostrowi Mazowieckiej. Przez kilka dni utrzymywała się tam wilgotność niższa niż 10%, czyli mniejsza od kartki papieru, dlatego nadleśniczy był zobowiązany podjąć taką, a nie inną decyzję. Zakaz został wprowadzony 26 kwietnia i będzie obowiązywał do odwołania.

Mapa zagrożenia pożarowego

Instytut Badawczy Leśnictwa dwa razy dziennie aktualizuje dane na mapie zagrożenia pożarowego. Po zebraniu danych z pomiarów terenowych o godz. 9:00 i 13:00. Znajdują się tam również informacje o wprowadzanych zakazach wstępu do lasu. Leśnicy proszą, by przed wyjściem do lasu sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego.