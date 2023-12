Laponia bije rekord wszech czasów. Wioska Świętego Mikołaja hitem

Laponia pobije wszystkie turystyczne rekordy w tym roku, dzięki nowym 13 bezpośrednim lotom do jej stolicy – Rovaniemi. To tutaj znajduje się słynna Wioska Świętego Mikołaja, która jest największą atrakcją tej części Finlandii. - Grudzień był zawsze bardzo, bardzo pracowity na lotnisku w Rovaniemi w ciągu ostatnich 20 lat. Myślę jednak, że w tym roku pobijemy kolejne rekordy pod względem liczby pasażerów, a grudzień jest naszym najbardziej aktywnym miesiącem w roku – powiedział w rozmowie z agencją AP Johan Juujärvi, dyrektor lotniska w Rovaniemi. Urząd ds. turystyki spodziewa się, że liczba odwiedzających w grudniu przekroczy poziom sprzed pandemii. Turyści spragnieni są tutejszych atrakcji. W grudniu 2022 r. największą grupę zagranicznych turystów w słynnym mieście Świętego Mikołaja stanowili Brytyjczycy. - Tuż przed świętami przyjeżdża do nas mnóstwo ludzi z całego świata. Mnóstwo uroczych ludzi, a ja chcę ich wszystkich poznać. Jest dość tłoczno. Na szczęście nie jestem zajęty prezentami, ponieważ tę pracę wykonują elfy – skomentował Święty Mikołaj, który jest największą atrakcją fińskiego miasteczka.