Łapczyca. Wypadek na budowie hali. Mężczyzna jest w ciężkim stanie

Ok. godz. 9:30 na budowie hali sportowej w Łapczycy 50-letni mężczyzna spadł z wysokości ok. 4 metrów. Zabrano go śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jego stan jest ciężki.