Łańcut. Tajemnicza śmierć 15-latka w poprawczaku. Są wstępne ustalenia

15-latek trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie z policyjnej izby dziecka w Katowicach, do której przewieziono go z Domu dziecka w Bytomiu. Do jego tajemniczej śmierci doszło, kiedy przebywał na obowiązkowej 7-dniowej kwarantannie, którą odbyć muszą wszyscy nowi wychowankowie ośrodka.