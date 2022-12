Lamparty złapały małą impalę. Zobacz, co stało się później

Niezwykłe sceny obejrzeli turyści w rezerwacie MalaMala w RPA. Przewodnik parku safari Michael Botes i jego grupa podczas wycieczki zaobserwowali wyjątkowe zachowanie wśród zwierząt. Samica lamparta wraz ze swoimi młodymi postanowiła przećwiczyć instynkt łowiecki. W pewnym momencie matka młodych lampartów wyciągnęła z zarośli jagnię małej antylopy - impali. Co ciekawe, w tym przypadku doszło do niecodziennej sytuacji, o której później wspomniał Botes na łamach Latest Sightings. - Samica nie zabiła jagnięcia, ale delikatnie zaniosła je w kierunku swoich młodych i podała im żywą impalę. Zrobiła to, by nauczyć młode, jak polować. Młode lamparty długo bawiły się ze swoją ofiarą. Później jedno z nich chwytając antylopę, wciągnęło ją na drzewo. Instynkt kazał drapieżnikowi zabezpieczyć posiłek z dala od matki i siostry - przekazał przewodnik. Według Latest Sightings duże koty często korzystają z każdej okazji, aby nauczyć swoje młode umiejętności przetrwania. Takie widoki odnotowano u gepardów i lwów. Jednak może to być pierwsza obserwacja lampartów wchodzących w taką interakcję, co budzi podziw ekspertów.