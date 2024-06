Ładowanie telefonu w nocy. Kto przyznaje się do tego nawyku?

Podłączenie komórki do ładowarki w czasie, kiedy nigdzie nie trzeba się przemieszczać, a także korzystać z telefonu, wydaje się najpraktyczniejszym rozwiązaniem. Najczęściej więc telefon ładujemy w nocy, kiedy kładziemy się spać, na ogół też mamy go niedaleko, by o poranku spełnił funkcję budzika.