"Kwestie społeczno-genderowe". Trump ogłosił oficjalną politykę rządu

W trakcie swojego inauguracyjnego przemówienia Donald Trump zapowiedział, że podpisze "rozporządzenie mające na celu zablokowanie wszelkiej cenzury i przywrócenie w Ameryce wolności słowa". - Już nigdy więcej moc kraju nie będzie wykorzystywana do kneblowania przeciwników politycznych, a o tym, coś wiem z osobistego doświadczenia. To się nie będzie odbywać - powiedział. - Zakończę również politykę rządową, która próbuje wpychać kwestie społeczno-genderowe we wszystkie aspekty życia publicznego, także kwestie rasowe. Oficjalną polityką rządu Stanów Zjednoczonych będzie również fakt, że istnieją tylko dwie płci męska i żeńska - ogłosił.

