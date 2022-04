Kwatera Zełenskiego. Prezydent Ukrainy pokazał swoje centrum dowodzenia

Zapytany o swoje ostre wypowiedzi do NATO i ONZ stwierdził: - Nie mamy już więcej żyć do poświęcenia. Nie mam już więcej emocji. Nie jestem już dłużej zainteresowany ich dyplomacją, która prowadzi do zniszczenia mojego kraju. Wiele krajów zmieniło zdanie na temat Ukrainy i Ukraińców, ale sądzę, że zapłaciliśmy za to zbyt wysoką cenę — powiedział stanowczo.