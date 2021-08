Aleksander Kwaśniewski: wstrząsający spot WP

"Jeśli słowa lekarzy, naukowców i władz przestają mieć znaczenie, to niech przemówią ludzie, którzy stracili najważniejsze dla siebie osoby. Oni nie zdążyli się zaszczepić..." - relacje rodzin osób, które zmarły po zakażeniu COVID-19 pokazuje spot przygotowany przez Wirtualną Polskę. - Uważam, że szczepienie jest w tej chwili jedyną skuteczną metodą walczenia z pandemią, a spotu gratuluje, bo jest niezwykle mocny, wręcz wstrząsający. Ciarki przechodzą po plecach, kiedy widzi się te zapłakane, bardzo prawdziwe twarze - mówił w programie "Tłit" WP były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jednocześnie zaapelował do Polaków, by ci, którzy jeszcze się nie zaszczepili, przyjęli dawkę preparatu przeciw COVID-19.