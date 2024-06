Kwaśniewski radzi Koalicji Obywatelskiej. Zwraca uwagę na przeciwnika

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami. Największymi przegranymi w Europie są Emmanuel Macron oraz Olaf Scholz, nad którymi zatriumfowały partie skrajnie prawicowe. Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski zwrócił uwagę, że w Polsce jednak ten trend jest odmienny niż w Zachodniej Europie i zapytał byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czy przywódcy europejscy powinni brać przykład z Donalda Tuska. - W jakimś sensie mogą brać przykład tylko, trzeba pamiętać, że to są rzeczy nieporównywalne - odparł gość programu. Kwaśniewski przypomniał, że kiedy w Polsce wygrywał Kaczyński, Macron wygrywał we Francji. - Ja bym zachował dużo w skromności w tym - ocenił były prezydent. Podkreślił, że sukces Koalicji Obywatelskiej jest niewątpliwy, ale należy pamiętać, że przeciwnik jest bardzo silny. - Moja rada dla Koalicji Obywatelskiej jest taka, żeby pocieszyć się z tym sukcesem, ale zachować bardzo dużo spokoju i realizmu w ocenie sytuacji - powiedział gość programu.

