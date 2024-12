Kwaśniewski ostro o Dudzie. "To wielki błąd"

Kwaśniewski zaznaczył, że prezydent Duda ma kilka osób, na których mu zależy, a rząd to szanuje. - Prezydent ma kilka osób, na których mu szczególnie zależy. Rząd to szanuje i oni pozostają ambasadorami. Prezydent rozumie, że w kilku stolicach rząd chce mieć ludzi, do których ma zaufanie i też nie stwarza tutaj przeszkód. To nie jest lista 20 stolic czy 50 stolic. To jest lista pewno 7-8 stolic, gdzie rzeczywiście rząd powinien wiedzieć, kogo ma i wierzyć tej osobie - mówił były prezydent.