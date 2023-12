Kwaśniewski o zmianach w rządzie. "Najdłuższy pogrzeb polityczny"

Jak tłumaczył dalej Kwaśniewski, ostatnio pojawiło się wiele drobnych gestów, które świadczą o tym, że wraz z pogrzebem starego rządu i narodzinami nowego spór łagodnieje. Politycy, którzy wcześniej byli do siebie wrogo nastawieni, dziś potrafią ze sobą porozmawiać. Za przykład podał Donalda Tuska i posła Janusza Kowalskiego. Zwrócił jednak uwagę na to, że sama deklaracja zjednoczenia Polaków to zbyt mało. Podkreślił, że ważne są gesty i rozmowy.