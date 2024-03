Kwaśniewski gani Dudę: "To jest niepoważne"

- To jest przytyk, ale jest to też niepoważne. Rozumiem, że prezydent ma bardzo silne przekonanie o wspaniałej roli, jaką odegrali panowie: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Udowodnił to ułaskawiając ich po prawomocnym wyroku jaki na nich ciążył. Uważam, że na tym jego wsparcie i gest uznania dla obu panów powinien się skończyć - powiedział były prezydent w rozmowie z Polską Agencją Prasową.