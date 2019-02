Kwaśniak i Jakubiak mogą liczyć na odszkodowanie. Adwokaci pójdą na wojnę z Ziobrą

- To chwila triumfu. Rozważymy sprawę odszkodowania dla Andrzeja Jakubiaka za niesłuszne zatrzymanie. Przede wszystkim chcemy zakończyć nękanie ze strony prokuratury - mówi WP Barłomiej Jankowski, adwokat byłego prezesa KNF, obwinianego o opieszałość w sprawie afery SKOK Wołomin.

Drogę do odszkodowania dla byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka otwiera wyrok sądu Sąd Rejonowego w Szczecinie. Uznał on, że zatrzymanie było niesłuszne . - Nie istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego - skomentował w uzasadnieniu sąd.

Zatrzymanie szefów KNF przykryciem innej afery?

6 grudnia zatrzymało ich CBA, zapewniając atrakcje zarezerwowane zazwyczaj dla grubych przestępców. Wejście do domu o 6 rano, wielogodzinny transport do odległej prokuratury, wniosek o areszt.

Coraz więcej okoliczności wskazuje na to, że spektakularna akcja miała na celu przykrycie innej afery w KNF. Tej, w której nowy prezes instytucji (protegowany Adama Gapińskiego, prezesa NBP) składa propozycję korupcyjną miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu . W zamian za święty spokój dla Getin Banku, oferował zatrudnienie znajomego prawnika. W tej sprawie ujawniono podsłuchane rozmowy.

W tej wersji nie zgadzał jeden ważny szczegół. Obaj urzędnicy mocno dopiekli aferzystom ze SKOK. Do tego stopnia, że ci wynajęli bandziora, aby pobił Wojciecha Kwaśniaka. Cudem przeżył atak pałką. Pisaliśmy, że w tej sprawie powinna tłumaczyć się inna gruba ryba.

- Nie mam wątpliwości, że czeka nas długa walka z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą . Doznał od dotkliwej porażki. Sprawa wniosku o odszkodowanie schodzi na dalszy plan. Chcę doprowadzić do zamknięcia śledztwa i oczyszczenia Andrzeja Jakubiaka z zarzutów - mówi dalej mec. Bartłomiej Jankowski. Podkreśla, ze funkcjonariusze, którzy dokonali zatrzymania zachowali się wobec "nadzwyczaj poprawnie" i nie brali udziału w szykanach.

Z kolei Zbigniew Ziobro komentując sprawę powiedział dziennikarzom, że materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę i tak trafi do sądu. - Przyjdzie czas rozstrzygania odpowiedzialności tych panów za ich niedopełnienie obowiązku i spowodowanie dużych strat - dodał.

Jakie odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie?

Wojciech Kwaśniak i Andrzej Jakubiak mogliby liczyć na odszkodowanie w wysokości od kilku do nawet 20 tys. za sam fakt niesłusznego zatrzymania przez służby. W takich sprawach znacznie wyżej wyceniane jest zadośćuczynienie za straty moralne. Po wypowiedziach polityków obaj urzędnicy stali się celem ataków części mediów. Twórca system SKOK, senator PiS Grzegorz Bierecki odnosząc się do pobicia Kwaśniaka stwierdził: "to nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego".