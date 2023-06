Polują na turystów nad Bałtykiem. Wraca stary szwindel

Policja w Międzyzdrojach apeluje do turystów o rozwagę w konfrontacji z ludźmi, którzy zachęcają do udziału w grze "trzy kubki". Jest to bowiem forma hazardu, za pomocą której lokalni oszuści próbują wyłudzić od przyjezdnych pieniądze. Okazuje się, że nawet wygrana w tej grze tylko pozornie wiąże się z faktycznym zarobkiem.