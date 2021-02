Kurzętnik. Śmierć 13-latki - jest decyzja śledczych

- Tym samym ułatwił im dostęp do alkoholu. Mężczyźnie grozi kara do dwóch lat więzienia - powiedział Wirtualnej Polsce Sławomir Karmowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

To jednak nie koniec postępowania ws. tragedii z 8 stycznia w Kurzętniku pod Nowym Miastem Lubawskim. - 13-latka spotkała się wtedy z trzema kolegami w wieku od 13 do 16 lat. To nie byli znajomi z domu dziecka - wyjaśnia prokurator.