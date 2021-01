Kurzętnik. Wyniki sekcji zwłok 13-latki z domu dziecka w Pacółtowie

Na ciało dziewczynki w strumyku w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie) natchnął się w piątek rano przechodzień. Okazało się, że zmarła to 13-latka, która była podopieczną domu dziecka w Pacółtowie . Placówka jest oddalona od Kurzętnika o ok. 6 km. Nastolatka zaginęła w czwartek wieczorem. Od tego czasu trwały jej poszukiwania.

Kurzętnik. Znaleziono ciało 13 -latki

W trakcje oględzin wykluczono udział osób trzecich, które mogłyby się przyczynić do śmierci dziewczynki. Ustalenia te potwierdziła sekcja zwłok - informuje portal pomorska.pl. Wykluczono również utonięcie. Według biegłych 13-latka najprawdopodobniej zmarła z powodu wychłodzenia organizmu.

Pacółtowo. Jak nastolatka opuściła dom dziecka?

Trwa ustalanie, w jaki sposób dziewczynka opuściła dom dziecka i co robiła do momentu śmierci. Prokuratura sprawdzi również czy mogło dojść do nieprawidłowości w tej sprawie ze strony personelu placówki w Pacółtowie. Pierwsze osoby zostały już przesłuchane.