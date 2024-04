Kurski w europarlamencie? Jasny głos ze środka PiS

Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim?

Kolejnym nazwiskiem pojawiającym się w kontekście startu z list PiS jest były prezes Orlenu Daniel Obajtek. - Niezwykle cenię (Daniela Obajtka - red.). Ma niezwykłe sukcesy w zarządzaniu Orlenem. Okres jego rządów w Orlenie to historyczne zyski, wielokrotnie większe niż wcześniej. To pytanie miedzy światem biznesu a polityki. Na szczęście to nie są moje decyzje - odpowiedział wymownie poseł PiS.