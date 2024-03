"Kuriozum". Awantura o rekolekcje i "eskortę" dzieci do kościoła

- Moje dziecko poszło do szkoły tylko na pierwszą lekcję, a potem zostało odesłane do biblioteki. Co więcej, okazało się, że ma tam warować cały czas i czekać, aż inni wrócą z rekolekcji, bo może będą jeszcze jakieś zajęcia - skarży się "Gazecie Wyborczej" jeden z oburzonych rodziców. - To kuriozum, że nauczycielka od nauczania początkowego tupta z dziećmi do kościoła, a równocześnie zostawia uczniów, z którymi powinna prowadzić zajęcia - dodaje.