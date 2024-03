Awantura w szkole pod Bydgoszczą. Rodzice poprosili o interwencję

Zgodnie z informacją udostępnioną na profilu szkoły, rekolekcje związane z obchodami Wielkiego Postu zaplanowano na 18-20 marca i mają się odbyć auli szkolnej. Budzi to jednak niepokój wśród rodziców, których dzieci uczęszczają do tej szkoły. Nie jasne jest też, jak będą przebiegały rekolekcje i co się stanie z uczniami, którzy nie będą chcieli w nich uczestniczyć. W rezultacie zwrócili się oni z prośbą o interwencję do Fundacji Wolność od Religii.