Śląskie. Ksiądz w Szczyrku wymyślił swoje Euro. Rozda piłki podczas nabożeństw

Szczyrk. Ksiądz rozda piłki podczas nabożeństw z okazji mistrzostw Europy

- W okresie pandemii i obostrzeń młodzi ludzie, tak mocno przywiązani do czterech ścian i ekranów komputerów, nie mieli okazji do zbyt intensywnego ruchu. Parafia zastanawiała się, w jaki sposób to zmienić i wpadliśmy na pomysł, by wykorzystać zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej i podczas specjalnych nabożeństw, łącząc słowo boże i idee sportowe, zachęcić młodzież do aktywności na świeżym powietrzu - powiedział ks. Jan Byrt.